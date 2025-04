Mensen wordt gevraagd uit de buurt te blijven. Vanuit de hele stad is een grote zwarte pluim te zien die vanaf de brand opstijgt. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het personeel is tijdig geëvacueerd.

De afvalcentrale staat vlak naast het belangrijkste gerechtsgebouw van Parijs. De fabriek is in 2019 in gebruik genomen en verwerkt het huishoudelijk afval van bijna een miljoen Parijzenaren.