Chatfield was namens de VS werkzaam bij het militair comité van de NAVO. Ze was een van de weinige vrouwelijke officieren bij de marine met drie sterren. Het is onduidelijk wat de reden voor het ontslag is, maar ze is niet de enige topfunctionaris die binnen Defensie moet wijken. Zo meldden media vorige week dat generaal Timothy Haugh als baas van de geheime dienst NSA is weggestuurd en eerder moest admiraal Lisa Franchetti al weg als hoofd van de marine.

Een van de bronnen zegt tegen Reuters dat het ontslag van Chatfield verband houdt met de weerstand binnen het Pentagon onder leiding van defensieminister Pete Hegseth tegen meer diversiteit, gelijkheid en inclusie.