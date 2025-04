UBS voorziet stagnatie winstgroei grote Amerikaanse bedrijven

Door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump kan de winstgroei van honderden grote beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten dit jaar volledig stagneren. Winstdalingen zijn zeker niet uitgesloten, zegt Bhanu Baweja, hoofdstrateeg bij zakenbank UBS. Hij verwijst naar bedrijven in de S&P 500, de index van de vijfhonderd grootste concerns in de VS met een beursnotering.