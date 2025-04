Een 20-jarige skiër uit Nederland is maandag om het leven gekomen op een piste in Sölden in Oostenrijk. Hij verloor de controle over zijn ski’s, raakte buiten de piste en botste daar op volle snelheid tegen een sneeuwkanon. Trauma-artsen konden niets meer voor de man betekenen, aldus de politie in de deelstaat Tirol.