Situatie op heide in Ede waar brand was nu ‘genormaliseerd’

Mogelijk gaat de veiligheidsregio het gebied woensdag wel weer in de gaten houden, omdat er dan „een redelijke wind wordt verwacht”, aldus Versteeg. Hij zei in de gemeenteraad zich ook zorgen te maken over de komende tijd, omdat het voorlopig droog lijkt te blijven. „Wij houden ons hart vast voor de komende maanden. Het blijft droog tot en met zondag. En we zien uit naar regen.”

De brand werd veroorzaakt door een rookgranaat die Defensie gebruikte bij een oefening. Er ging ongeveer 130 hectare natuur in vlammen op. Eerder waren er berichten dat er ook huizen ontruimd moesten worden, maar daarvan bleek toch geen sprake. Versteeg zei dat een boswachter op eigen initiatief enkele mensen had gewaarschuwd. Verder is volgens de locoburgemeester een „groot aantal” vrachtwagens verplaatst die op een Defensiecomplex in het gebied stonden.

Het heidegebied in Ede is eigendom van Defensie. „Ik sprak vanmiddag nog met de staatssecretaris, die baalt hier ook enorm van. Dit is niet expres gebeurd. Ik heb wel aangegeven: als je gaat oefenen, zorg er dan wel voor tijdens dit soort weeromstandigheden, dat er een blusvoertuig aanwezig is. Er zal geoefend moeten worden, dat lijkt mij ook meer dan evident.”