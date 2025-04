Coenradie: Inspectie had locatie moeten kennen waar Weski vastzat

De Inspectie Justitie en Veiligheid had op de hoogte moeten zijn van de geheime plek waar advocaat Inez Weski twee jaar geleden vastzat. Dat schrijft staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer. De Inspectie meldde maandag dat Weski kort na haar arrestatie gevangen werd gehouden op een plek die niet was erkend en waar geen toezicht op was.