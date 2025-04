De tweekleurige vleermuis is een langeafstandstrekker, maar er is weinig bekend over het migratiegedrag. Het dier legde de afstand vorige week af in de eerste nacht nadat het was gezenderd in Middelkerke, aan de Belgische kust. Vanaf dat moment werd elk uur een plaatsbepaling gestuurd.

Drie uur na de vrijlating in Middelkerke kwam een melding uit het Noord-Franse Boulogne-sur-Mer, ruim 100 kilometer naar het zuidwesten. Nog een uur later bleek dat het vrouwtje om middernacht het Kanaal was overgestoken en werd haar locatie bepaald ten oosten van Hastings (Engeland). Via Shoreham-by-Sea en Portsmouth vloog ze opnieuw het Kanaal over, ditmaal naar Cherbourg-en-Cotentin in Normandië.