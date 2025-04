Vorig jaar bepaalde de hoogste rechter in Duitsland dat haar veroordeling in stand blijft, nadat ze in 2022 twee jaar voorwaardelijke jeugddetentie had gekregen voor haar misdaden. Ze was 18 jaar oud toen ze in het kamp werkte.

De zaak tegen Furchner kreeg veel belangstelling in de Duitse media en werd gezien als waarschijnlijk de laatste strafzaak voor de massamoorden die de nazi’s gepleegd hebben. Vlak voor haar proces begon, vluchtte Furchner met een taxi uit het bejaardenhuis bij Hamburg waar ze woonde. Na een paar uur werd ze opgepakt.

In het concentratiekamp Stutthof zijn tijdens de oorlog 65.000 mensen omgekomen door verhongering, ziekte of de gaskamer.