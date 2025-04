Trump dreigt China met extra heffing van 50 procent

„Bovendien zullen alle gesprekken met China over hun verzoeken voor vergaderingen met ons worden beëindigd! Onderhandelingen met andere landen, die ook verzoeken voor besprekingen hebben ingediend, zullen onmiddellijk beginnen”, aldus Trump.

De totale Amerikaanse heffingen op Chinese goederen zouden met de laatste extra heffing dit jaar uitkomen op 104 procent, heeft het Witte Huis gezegd. Daarmee is de handelsoorlog tussen de twee grootste economieën van de wereld in volle gang. Trump bekritiseerde maandag de economische praktijken van Beijing en sprak van de „illegale subsidiëring van bedrijven” door China. De nieuwe importheffing van 50 procent gaat volgens Trump woensdag in.

Trump kwam vorige week met een reeks nieuwe heffingen voor buitenlandse producten en auto’s op wat hij „Liberation Day” voor de VS noemde. Op de financiële markten zorgen die nieuwe heffingen voor vrees voor een wereldwijde recessie, waardoor enorme koersverliezen worden geleden.