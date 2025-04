Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig, maar ouders kunnen een vrijstelling aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld bij ziekte, maar ook bij „richtingsbedenking”. Dat betekent dat de ouders vinden dat de scholen in de omgeving niet aansluiten bij hun geloofsovertuiging of levensopvatting. Vorig jaar kregen 2100 jongeren een vrijstelling op grond van richtingsbezwaren. In 160 gevallen werd de aanvraag afgewezen.

Het OM meldt onder meer dat het toetsingskader voor de vrijstellingen niet duidelijk is. Ook zijn er bij verschillende gerechtshoven uiteenlopende uitspraken. „Er is geen eenduidige lijn.”