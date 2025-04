In eerste instantie hadden zich drie slachtoffers gemeld, maar nadat de zaak aandacht in de media kreeg, kwamen er veertig nieuwe meldingen bij.

Volgens het parket is er sprake van een ‘keelfetisjisme’, waarbij iemand zich seksueel aangetrokken voelt tot de keel. De verdachte zou tijdens behandelingen ‘keelontsmettingen’ hebben uitgevoerd, wat een niet-bestaande medische procedure is. Hij zou daarbij met zijn vingers diep in de keel van zijn slachtoffers zijn gegaan, wat als penetratie en dus als verkrachting kan worden beschouwd. Tijdens die ‘keelontsmettingen’ zou hij ook hebben gemasturbeerd.

Eind 2024 startte het onderzoek na een klacht van een patiënte.