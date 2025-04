De man woonde legaal in de Verenigde Staten en had een werkvergunning. De regering liet eerder weten dat hij per ongeluk het land is uitgezet, maar wil hem niet meer terughalen. Een hof van beroep in Richmond weigerde eerder maandag het rechterlijke bevel op te schorten.

Het ministerie van Justitie vindt dat de rechter te ver gaat in haar bevoegdheden en dat er een te korte deadline is gesteld. „De Verenigde Staten hebben geen controle over het soevereine land El Salvador, noch kunnen ze El Salvador dwingen om de bevelen van een landelijke rechter op te volgen”, schrijven de advocaten van het ministerie.

Volgens de rechter was er geen juridische grond voor de arrestatie en uitzetting van Abrego Garcia.