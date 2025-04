Beurskenners beducht voor grotere verliezen door handelsoorlog

De vorige week door president Donald Trump aangekondigde importheffingen gaan nog duidelijke schade aan met name de Amerikaanse economie veroorzaken, denkt Versteeg. „Dit zijn in feite forse belastingverhogingen. Die remmen de economie, consumptie en winsten van bedrijven af en daarmee groeit de kans op een recessie. Als dat gebeurt, gaan aandelen nog veel verder onderuit. Dus we hebben positiever nieuws nodig, anders groeit die angst voor een recessie.”

Voor zulk positief nieuws kijkt de analist met name naar Washington. „Een escalatie van de handelsoorlog is een groot gevaar, zoals een reactie van Trump op de tegenheffingen uit China. Aan de andere kant zou een begin van de onderhandelingen positief zijn, of als bijvoorbeeld Europa ervoor kiest dat er geen klap terugkomt. Als dat duidelijk wordt, kan herstel optreden.”

„Het lijkt wachten totdat Trump tot inkeer komt”, zegt Gerritsen, docent beleggen aan de Universiteit Utrecht. Aan concreet beleggingsadvies waagt hij zich niet. „Ik heb een paar keer gekeken of het na verliezen van 4 of 5 procent goed was om in te stappen, maar het leidde helemaal niet tot goede rendementen. Uit de wetenschap is bekend dat markten heel efficiënt zijn. Iedereen die denkt beter te zijn dan de markt, is dat vaak niet.”

Gerritsen denkt dat dagelijkse schommelingen voorlopig blijven. „Maar het kan ook prima weer omhooggaan. Al zie je niet vaak dagwinsten van 6 procent, zulke uitslagen zijn vaker negatief. Op de lange termijn blijft beleggen rendabel, maar het herstel zal geleidelijk gaan.”

De AEX-index noteerde maandagochtend zo’n 6 procent lager door de gestegen zorgen over de handelsoorlog. Dat was het grootste verlies sinds de uitbraak van de coronapandemie op 12 maart 2020 (bijna 11 procent). Maandag was er aan het eind van de handel een min van bijna 5 procent over.