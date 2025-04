Pechtold: nieuw theorie-examen past beter bij beleving jongeren

Maandag zijn 3000 nieuwe examens afgenomen op twintig locaties van het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen. Een slagingspercentage heeft Pechtold nog niet. Bovendien is het volgens hem te vroeg om conclusies te trekken over de nieuwe testvorm. „Maar ik hoor dat kandidaten het een eerlijk examen vonden, zelfs de mensen die gezakt zijn.”

Eerder waren er 65 vragen, opgedeeld in de categorieën inzicht, gevaarherkenning en kennis. Kandidaten konden zakken als ze in een van de drie categorieën onvoldoende scoorden. Nu moeten kandidaten 44 van de 50 vragen goed beantwoorden. De video’s over gevaarherkenning kunnen ze terugspoelen.

De nieuwe toets is volgens Pechtold niet makkelijker. „Veel wetenschappers en partnerorganisaties dachten mee over een valide examen.” Later moeten de data uitwijzen of het slagingspercentage van „krap 40 procent” is verhoogd en of het aantal van „8 of 9 procent no-shows” is veranderd. Over die punten verbaast Pechtold zich „in maatschappelijke zin”, ook gezien de kosten van zo’n 50 euro. „Het autorijbewijs is het meest gewilde diploma van Nederland, maar er komt wel een verantwoordelijkheid bij kijken.”