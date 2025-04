Klever vindt geen importheffingen tussen EU-VS ‘ideale situatie’

„Uiteindelijk zijn de tarieven in niemands belang. Niet in het belang van de Amerikanen, niet in het belang van de Europeanen en niet in het belang van de Nederlanders”, zei Klever. „Vergeet niet, tegenmaatregelen doen de VS pijn, maar doen ook ons land pijn.”

Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) heeft eerder al aan de VS een ‘zero for zero’-deal voorgesteld, waarbij beide partijen heffingen op industriële goederen zouden opheffen. Voor zover bekend zijn de VS daar niet op ingegaan, zowel voor als na het invoeren van nieuwe importtarieven van 20 procent.

Klever heeft in de vergadering Šefčovič steun toegezegd „om in gesprek te komen met de Amerikanen en om die tarieven naar beneden te krijgen.” Als de tarieven niet verdwijnen, wat nu waarschijnlijk lijkt, verwacht ze tegenmaatregelen van de EU. Wat voor maatregelen en wanneer deze precies ingaan, is „koffiedik kijken, daar kan ik nog niet op vooruitlopen”, zei de minister.

De EU-lidstaten beslissen woensdag over een lijst met mogelijke tegenmaatregelen.