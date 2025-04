Opnieuw forse koersdalingen op Europese beurzen

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot met een verlies van 4,8 procent op 801,26 punten. Eerder op de dag kelderde de hoofdgraadmeter ruim 6 procent, het grootste dagverlies sinds 2020. De AEX zakte daarmee voor het eerst sinds januari 2024 onder de 800 punten. De MidKap zakte 3,7 procent tot 753,04 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 4,8 procent kwijt, na de verliezen van ruim 4 procent op vrijdag.

Beleggers vrezen een recessie door de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump is begonnen met zijn importheffingen voor bijna alle landen ter wereld. China sloeg vrijdag al terug met een importbelasting van 34 procent op Amerikaanse goederen. Ook de Europese Unie dreigt met extra vergeldingsheffingen. De EU-lidstaten nemen woensdag een besluit over een lijst met mogelijke tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 20 procent. Ondanks massale protesten in de VS en in Europa tegen het handelsbeleid en de koersval op de beurzen lijkt Trump vast te houden aan zijn importheffingen.

Alle 25 AEX-fondsen stonden in het rood. Dataleverancier RELX, verffabrikant AkzoNobel en uitzender Randstad waren de grootste dalers met verliezen tot 8,6 procent. Investeringsbedrijf Exor presteerde het minst slecht met een min van 1,2 procent bij de grote fondsen in Amsterdam.

Shell leverde 5,3 procent in door de aanhoudende daling van de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper op 60,65 dollar. Brentolie zakte 2 procent in prijs tot 64,26 dollar per vat. Vrijdag werd olie al ongeveer 7 procent goedkoper. Het olie- en gasconcern kwam ook met een update over het eerste kwartaal, waarin de verwachtingen voor de gasproductie werden verlaagd door onverwachte onderhoudswerkzaamheden in Australië.