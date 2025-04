Veilinghuis Limburg veilt bezittingen nazikopstukken

De waarde van het album van Hitler wordt geschat tussen de 10.000 en 15.000 euro. Het bevat afbeeldingen op perkament van provincies van het Derde Rijk. Volgens het veilinghuis is het „een van de zeldzaamste collecties” die het ooit is tegengekomen in deze categorie.

Over het algemeen hebben vooral musea en historische instellingen interesse in de nazivoorwerpen, aldus de veilingmeester. Geïnteresseerden moeten zich voor de veiling registreren en identificeren. Op deze manier is duidelijk waar de spullen terechtkomen.

Naast de nazimemorabilia worden ook zwaarden en dolken van verschillende koningen en prinsen geveild, waaronder een jachtzwaard van koning Ludwig I van Beieren.