Rekenkamer hekelt financiering ngo’s door Europese Commissie

„Informatie over EU-financiering, waaronder voor lobbyen, is betrouwbaar noch transparant”, vatte Laima Andrikienė van de ERK samen. „Transparantie is echter de sleutel tot een geloofwaardige deelname van ngo’s aan EU-beleidsvorming.”

Tussen 2021 en 2023 ontvingen ngo’s 7,4 miljard euro voor belangrijke beleidsterreinen van de EU als milieu en migratie. De Commissie financierde daarvan 4,8 miljard en de lidstaten 2,6 miljard euro. Ook hierbij plaatst de Rekenkamer kanttekeningen. Er is geen betrouwbaar overzicht van het EU-geld dat naar ngo’s gaat en de informatie wordt versnipperd gepubliceerd.

„Dit belemmert de transparantie, bemoeilijkt onderzoek naar de vraag of EU-middelen te veel geconcentreerd zijn op een klein aantal ngo’s en beperkt het inzicht in de rol van ngo’s in het EU-beleid”, oordeelt de Rekenkamer.

Publieke transparantie is belangrijk, maar in het bijzonder voor ngo’s, zei Andrikienė tijdens een persconferentie. „Het heeft alles te maken met het verstrekken van goede informatie aan burgers, zodat zij publieke besluitvormers ter verantwoording kunnen roepen. Dit betekent niet alleen weten aan wie, waarom en voor welk doel EU-fondsen zijn toegekend, maar ook hoe ze zijn gebruikt, om welke bedragen het gaat en of de ontvangers zich aan de EU-waarden hebben gehouden.”

Europese financiering van ngo’s is een uiterst gevoelig onderwerp in Brussel. De discussie hierover laaide begin dit jaar weer op nadat een aantal media meldden dat de Europese Commissie jarenlang milieuorganisaties zou hebben gesubsidieerd, waarvoor die in ruil moesten lobbyen voor de Green Deal van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans.

Dit vermeende „groene lobbyschandaal” is niet onderzocht door de Rekenkamer.