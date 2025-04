Politie zoekt 61-jarige man voor drievoudige moord Weitefeld

Voor de moord op drie gezinsleden in de Duitse plaats Weitefeld is de politie op zoek naar een 61-jarige man uit een naburige plaats. Aanklagers hebben een omschrijving van de verdachte gegeven en een foto van hem verspreid. Het gaat om ene Alexander Meisner en hij zou een naam van een vrouw in het Russisch op zijn hand hebben getatoeëerd.