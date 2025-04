Windl wordt er onder meer van beschuldigd dat ze in januari de tekst „je stinkt naar bruine stront” schreef op het terrein van de conservatieve partij ÖVP. In Duitstalige landen wordt de kleur bruin geassocieerd met fascisme, omdat de nazi’s bruine uniformen droegen. De ÖVP was op dat moment in coalitieonderhandelingen met de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens BFA blijkt uit Windls beweringen dat ze documenten van Oostenrijkse autoriteiten en rechtbanken aan boerderijdieren zou voeren dat ze „extreem-linkse motieven” heeft.

Windl is van plan om in beroep te gaan tegen het besluit. „In tijden van opkomend fascisme en een brandende wereld is vreedzaam protest noodzakelijk”, zei ze in een reactie. Haar advocaat, Ralf Niederhammer, zei dat hij geen andere gevallen kende waarin politieke activisten het land werden uitgezet. Windl wordt niet strafrechtelijk vervolgd, voegde hij eraan toe.

Windl raakte door haar deelname aan klimaatprotesten bekend in Oostenrijk. Volgens de BFA is ze meer dan tien keer aangehouden voor overtredingen waarvoor ze aanzienlijke boetes kreeg. Omdat ze de boetes niet kon betalen, zat ze negen weken in de gevangenis in 2024 en 2025. Door donaties voorkwam ze een langere celstraf.