Wall Street opnieuw flink in het rood door handelsoorlog

De aandelenbeurzen in New York stonden maandag opnieuw flink in het rood. De bereidheid van beleggers om aandelen te kopen is sinds afgelopen woensdag fors afgenomen. Investeerders vrezen dat de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump op die dag aankondigde, de wereldeconomie in een recessie zullen storten. De kritiek op het handelsbeleid van Trump neemt ondertussen flink toe. De president lijkt ondanks de protesten en forse koersdalingen op de beurzen echter niet van plan te zijn de heffingen in te trekken. Hij riep de Amerikaanse centrale bank daarentegen op de rente te verlagen.