LTO: droogte geen reden tot paniek, situatie wordt wel zorgelijk

De droogte in Nederland baart boeren en tuinders in toenemende mate zorgen. Vanwege het huidige tekort aan neerslag is veel oppervlaktewater nodig om gewassen te laten groeien, maar er zijn al plekken waar geen grondwater meer mag worden gebruikt om de landbouwgrond te besproeien. „Hoewel er nog geen reden is voor paniek, begint de situatie wel zorgelijk te worden”, laat Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) weten.