De melding gaat volgens Honda over een gebeurtenis op een bijeenkomst buiten werktijd. De fabrikant noemt het „zeer betreurenswaardig” dat een leidinggevende „van wie wordt verwacht dat hij een voorbeeld is op het gebied van mensenrechten en het naleven van relevante wet- en regelgeving”, is beschuldigd van „gedrag dat ingaat tegen deze principes”. Het bedrijf biedt in een verklaring „oprechte excuses” aan voor het ongemak dat het gedrag heeft veroorzaakt. Wat hij zou hebben gedaan, zegt Honda niet.

Na de melding werd een onderzoek ingesteld. Op basis van de resultaten moest de raad van bestuur een besluit nemen over vervolgacties. Maar Aoyama diende zijn ontslag in voordat de bestuursraad een beslissing had genomen.