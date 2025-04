Europese Commissie: Poetin ontbeert interesse in vredesoverleg

De Russische president Vladimir Poetin heeft „een totaal gebrek aan respect” voor de gesprekken over een mogelijk staakt-het-vuren, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. „Hij laat elke dag zien dat Rusland geen interesse heeft om hiermee door te gaan.” Ze verwees daarbij naar recente aanvallen van Rusland in Oekraïne waarbij Oekraïense burgers om het leven zijn gekomen. Toch is het volgens de Europese Commissie belangrijk dat die gesprekken doorgaan. „Niemand wil vrede meer dan Oekraïne.”