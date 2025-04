Bouwers: Schiphol verzuimde uitgewerkt ontwerp A-pier te leveren

De A-pier op Schiphol had al in 2019 opgeleverd moeten worden, maar de bouw ging gepaard met hogere kosten en duurde langer dan gepland. Ballast Nedam en TAV werden daarom in 2022 van het project gehaald. De nieuwe A-pier moet nu in april 2027 worden opgeleverd, waarvoor Schiphol bouwconcern BAM heeft ingeschakeld.

Oorzaak voor de grote vertraging en hoge kosten was volgens BN/TAV het ontbreken van een uitgewerkt ontwerp, terwijl Schiphol de bouw gewoon liet doorgaan. Ondertussen kwam „druppelsgewijs” informatie binnen wat volgens de advocaten leidde tot een „ongekende chaos” op de werkplaats. Een van de raadslieden vergeleek de informatie met de afmetingen van een dakraam: die informatie was er wel, maar de afmetingen van het dak zelf waren nog onbekend.

Maar Schiphol stelt dat BN/TAV zijn verplichtingen uit het contract niet is nagekomen. Ook slaagt het bouwbedrijf er volgens de luchthaven niet in om te bewijzen dat Schiphol een wanprestatie heeft geleverd door het contract te beëindigen. „Het is Schiphol steeds duidelijk geworden: de beëindiging van het contract is de enige juiste en rechtvaardige beslissing geweest”, stelt de advocate namens Schiphol.