Topman JPMorgan Chase wil snelle oplossing rond tarieven

„Hoe sneller deze kwestie wordt opgelost, hoe beter”, schrijft Dimon. Op de korte termijn gaat de maatregel kostenverhogende gevolgen hebben, verwacht hij , zowel voor geïmporteerde goederen als de prijzen binnen de VS. Of de tarieven tot een recessie leiden blijft volgens hem nog de vraag, „maar het gaat de groei remmen”.

In zijn brief haalt hij een reeks onduidelijkheden rond het nieuwe beleid aan, zoals over mogelijke vergeldingsacties door andere landen en het effect op de Amerikaanse dollar. Toch schreef hij dat er „natuurlijk” enkele legitieme redenen zijn voor de aangekondigde tarieven.