Coalitie en kabinet praten op ministerie over voorjaarsnota

De meeste deelnemers aan het overleg op het ministerie van Financiën stonden vooraf de pers niet te woord. NSC-medefractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven deed dat als enige wel. „We gaan er volwassen in”, zei zij, en ze sprak daarbij de hoop uit dat de partijen er zoals gepland deze week nog samen uitkomen.

Met name de PVV en BBB hameren erop dat er geld moet komen om de koopkracht van burgers te stutten, nu de inflatie nog steeds hoog blijft. Maar de vraag is of daar financiële ruimte voor is, nu er naast de forse tegenvallers rond de spaartaks (box 3) ook extra geld naar defensie en Oekraïne gaat.

Heinen zei vrijdag dat hij „de contouren van de puzzel” wel klaar had. Dat wil zeggen dat hij scherp heeft met welke mee- en tegenvallers op de ministeries hij rekening moet houden bij deze eerste bijstelling van de begroting. Nu is het zaak ook draagvlak te zoeken in de Tweede Kamer. De bestaande spanningen in de coalitie maken dat niet eenvoudiger.