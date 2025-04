Klever: zorgen om handelstarieven, maar we moeten rustig blijven

Minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel) maakt zich „grote zorgen” over de handelstarieven van de Verenigde Staten, maar zegt ook dat „het belangrijk is om rustig te blijven”. Dat zei ze voorafgaand aan de bijeenkomst van EU-handelsministers in Luxemburg. De ministers gaan bespreken of en hoe de EU gaat reageren op de extra importheffingen van 20 procent die de Amerikaanse president Donald Trump vorige week bekendmaakte.