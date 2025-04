VEB: EU moet geen ‘olie op vuur gooien’ met tegenmaatregelen

Door de handelsoorlog van Trump en de zorgen over een wereldwijde recessie zijn de internationale aandelenmarkten sterk gedaald. Volgens Keyner zijn de verliezen terecht gezien Trumps plannen en valt de schade op de beurzen tot nu toe wel mee. Keyner verwacht dat bij verdere escalatie van de handelsstrijd de koersen nog verder dalen. Mocht Trump echter een deel van de tarieven terugdraaien of andere concessies doen, dan kunnen volgens de VEB-voorman de beurskoersen snel herstellen.

Keyner zegt dat de hoop in de financiële markten nu is gevestigd op dat Trump tot inkeer komt met zijn heffingen door „gecombineerde druk” van de markten, boze burgers en ondernemers en politici uit zijn eigen Republikeinse partij over de economische schade die hij aanricht met zijn beleid, ook voor de VS zelf. „De markten zullen Trump corrigeren of anders de mensen om hem heen.”

De EU moet volgens Keyner „door de pijn heen bijten” en niet direct met harde tegenacties komen, want dan zal Trump nog harder terugslaan. Als er maatregelen komen, dan moeten die zeer gefocust zijn. „Zorg dat je vrienden blijft en probeer duidelijk te maken dat de EU minder slecht is dan Trump denkt. Als EU zijn we gebaat bij rust aan het front.” Volgens Keyner wordt bij een felle handelsoorlog uiteindelijk iedereen slachtoffer.