Nog hele dag bluswerk om grote brand afvalhout Doorwerth

De bluswerkzaamheden worden aan het eind van de ochtend overgenomen door een particulier bedrijf. De brandweer gaat er dan tussenuit, aldus de woordvoerder. „Het is nog niet onder controle, maar er kan geen verdere uitbreiding plaatsvinden”, zegt hij. „Het is een gigantische bult, wat natuurlijk rookt, smeult en brandt.” De rook was zondag in de wijde omgeving te ruiken en te zien.

Over de oorzaak van de brand in het dorp bij Arnhem is nog niets bekend. „Dat is ook heel moeilijk te achterhalen”, aldus de woordvoerder.