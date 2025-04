Bankpresident vreest grote schade eurozone door handelsoorlog

Volgens Stournaras loopt het eurogebied het risico op een „negatieve schok” bij de vraag van bedrijven en consumenten door de handelsoorlog. Hij stelde dat de heffingen van Trump soms erger waren dan verwacht en dat er een „ongekende mate” van beleidsonzekerheid is ontstaan.

Trump heeft voor goederen uit de Europese Unie een algemene heffing van 20 procent opgelegd en voor staal, aluminium en auto’s een tarief van 25 procent. De EU bezint zich nog op tegenmaatregelen. China heeft al hard teruggeslagen met hoge heffingen op Amerikaanse goederen.

De Europese Centrale Bank (ECB) kwam in maart nog met nieuwe prognoses voor de groei van de eurozone die nu inmiddels volstrekt achterhaald lijken. Voor dit jaar werd toen een verwachting gegeven van 0,9 procent groei. Dat zou betekenen bij in het ergste geval bij de voorspellingen van Stournaras er dit jaar een krimp van de economie kan komen.

De ECB gaat later deze maand weer vergaderen over de rente. Mogelijk kan de centrale bank in Frankfurt dan de rente in het eurogebied verder verlagen om zo de economische schokken door de handelsoorlog van Trump te verzachten.