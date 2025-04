Wel burgerdoden bij Nederlandse luchtaanval op Mosul

Dat begon een feitenonderzoek na een publicatie van NRC, Nieuwsuur en NOS meer dan twee jaar geleden. Eerder gingen Defensie en de Amerikaanse strijdkrachten ervan uit dat er geen burgerslachtoffers waren gevallen bij het bombardement.

De aanval met F-16’s maakte deel uit van de internationale operatie Inherent Resolve tegen terreurgroep IS. Het vermoeden was dat in de campusgebouwen een hoofdkwartier van IS was gevestigd. Nederlandse gevechtsvliegtuigen namen tussen 2014 en 2018 (met uitzondering van 2017) deel aan de operatie.

Defensie is ook nog bezig met een eigen onderzoek naar de aanval. Dat hoopt het ministerie nog voor de zomer naar de Kamer te sturen.