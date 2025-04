Milities Irak vrezen conflict met Trump en overwegen ontwapening

De VS zouden Irak na het aantreden van president Donald Trump hebben gewaarschuwd dat de milities ontbonden moeten worden. Ze lopen anders het risico het doelwit te worden van luchtaanvallen, zeggen de bronnen. Een sjiitische politicus zegt dat de gesprekken met militieleiders daarover al in een vergevorderd stadium zijn. De groepen zouden geneigd zijn gehoor te geven aan de Amerikaanse eis.

„Trump staat klaar om de oorlog met ons naar een hoger niveau te tillen. We willen zo’n slecht scenario vermijden”, bevestigt een commandant van de machtige militie Kataib Hezbollah. Een van de scenario’s die wordt besproken, is dat de groepen verdergaan als politieke partijen en dat strijders worden opgenomen in de Iraakse krijgsmacht.

De milities krijgen steun van de Iraanse Revolutionaire Garde. Die zou hebben aangegeven dat ze noodzakelijke stappen mogen nemen om een groot conflict te voorkomen.

De pro-Iraanse strijdgroepen vormen in Irak nog een aanzienlijke machtsfactor. Het Islamitische Verzet, een soort koepelorganisatie voor de gewapende groepen, bestaat volgens ingewijden uit ongeveer 50.000 manschappen. De deelnemende milities zouden ook beschikken over langeafstandsraketten en luchtafweersystemen.

Iran steunt ook elders in de regio gewapende strijdgroepen, zoals Hezbollah in Libanon en de Houthi’s in Jemen. Die vormen een netwerk dat de As van Verzet wordt genoemd. De VS voerden de afgelopen tijd al aanvallen uit op de Houthi’s.