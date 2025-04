VVD: burgemeester mag online oproep tot rellen laten verwijderen

Burgemeesters moeten de bevoegdheid krijgen om onlineoproepen tot rellen of andere verstoringen te laten verwijderen. Dat moet mogelijk zijn bij berichten die aantoonbaar de openbare orde in gevaar brengen of waarbij „een ernstige vrees” bestaat dat dit zal gebeuren, vindt de VVD, die een initiatiefwet hiertoe heeft gemaakt. De liberalen zien deze oproepen als een groeiend probleem.