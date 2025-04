„Israëlisch leger doodt Palestijnse tiener met VS-burgerschap”

Twee andere 14-jarige tieners werden eveneens neergeschoten. Het Palestijnse Rode Kruis meldt dat één van hen in het bovenbeen werd geraakt, een ander werd in de buik getroffen. Een van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, aldus het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Mogelijk zou een van de twee gewonden ook Amerikaans staatsburger zijn.

De jongeren zeiden dat ze fruit aan het plukken waren. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt dat het Israëlische leger „met scherp schiet tegen drie kinderen”.