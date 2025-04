SodM: versterking huizen Groningen duurt in huidig tempo tot 2034

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) erkende onlangs al dat het werk mede door capaciteitsgebrek drie tot vier jaar langer duurt. Het SodM heeft het nu dus over 2034. „In het belang van de fysieke en mentale gezondheid van de mensen in Groningen moet de versterkingsopgave snel worden afgerond”, maakte het SodM duidelijk in het jongste rapport.

Tot en met 2024 heeft de NCG 5687 woningen versterkt. Zo’n 10.000 tot 11.000 huizen moeten nog. De veiligheid van gebouwen is het afgelopen jaar verbeterd, stelt de toezichthouder verder. Dit komt door de versterkingen en doordat de kans op een zwaardere beving kleiner is geworden.

Het aantal bevingen neemt verder af, maar is nog niet helemaal gestopt sinds het einde van de gaswinning. Doordat de druk in het gasveld zich nog moet aanpassen aan de nieuwe situatie, is er nog altijd wat bodembeweging. De kans op een wat zwaardere beving is er ook nog altijd.

Het SodM doet in het rapport meerdere aanbevelingen. Zo vindt de toezichthouder dat de NCG de versterking van huizen snel moet afronden door zo min mogelijk extra adressen toe te voegen aan de operatie en duidelijke en haalbare doelen te stellen. Ook doet het SodM aanbevelingen over wet- en regelgeving voor nazorg en over het vastleggen en toegankelijk maken van informatie over de versterkingsoperatie.