Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen in de woning in Weitefeld (Rijnland-Palts), maar volgens de politie zijn er aanwijzingen dat sprake is van een conflict binnen een familie. Er zou ’s nachts naar de hulpdiensten zijn gebeld en volgens een politiewoordvoerster was de beller aan het schreeuwen. Toen agenten arriveerden, zou een man te voet op de vlucht zijn geslagen.

De politie voert een zoekactie uit en heeft automobilisten opgeroepen geen lifters mee te nemen. Een verslaggever van persbureau dpa meldt dat een speciale eenheid van de politie is ingezet om de omgeving af te zetten. De politie controleert ook auto’s die het gebied binnenrijden of verlaten. Daarnaast wordt een helikopter ingezet. De politie denkt niet dat er een direct gevaar is voor omwonenden.