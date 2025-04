De paus bracht eerder dit jaar weken door in het Gemelli-ziekenhuis. Hij leed aan een dubbele longontsteking en er werd gevreesd voor zijn leven. De toestand van Franciscus zou inmiddels steeds verder verbeteren.

Op beelden is te zien dat de 88-jarige paus in zijn rolstoel langs de menigte wordt gereden. Hij zwaait daarbij naar de mensen. Toeschouwers dringen naar voren om hem beter te zien en proberen in veel gevallen foto’s of filmpjes te maken met hun telefoons.

Franciscus sprak vervolgens kort de menigte toe. „Een fijne zondag allemaal. Hartelijk dank”, zei de paus in een microfoon. De menigte op het Sint-Pietersplein reageerde verheugd. Mensen applaudisseerden en zwaaiden met vlaggen.