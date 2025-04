Een 72-jarige vrouw uit Rotterdam is zondagmiddag overleden door een ongeluk op de toerit van de A7 ter hoogte van Hoorn-Noord. Zij zat samen met een ander persoon op de motor toen het ongeluk rond 16.55 uur gebeurde. De andere persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe die eraan toe is.