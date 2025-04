In steden als Mandalay en Sagaing leidde een aardbeving met een kracht van 7.7 eind vorige maand tot grootschalige verwoestingen. Gebouwen zijn ingestort, de stroom is uitgevallen en wegen en bruggen zijn beschadigd. Veel mensen slapen nog in tenten omdat ze hun huizen hebben verloren of niet meer binnen durven te overnachten.

Het dodental door de aardbeving is inmiddels opgelopen tot 3471 en er zijn ook vele duizenden gewonden. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher waarschuwde zondag in een video op X dat de ellende voor inwoners van het rampgebied nog niet achter de rug is. „Er was afgelopen nacht weer een aardbeving met een kracht van 4.9. Dus mensen leven de hele tijd met dat trauma.”