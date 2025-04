Volgens een woordvoerder waren er waarschijnlijk minder bezoekers omdat er dit jaar zestien regio’s meededen en vorig jaar achttien. Ook was een van de regio’s vorig jaar op twee dagen open, en nu op één. Wel waren er „mede dankzij het zonnige lenteweer” meer bezoekers per regio dan vorig jaar.

Tijdens het evenement kunnen bezoekers zien hoe telers van bloemen, planten, fruit en groenten werken. In totaal waren er 105 bedrijven waar bezoekers een kijkje achter de schermen konden nemen. Ook waren er proeverijen, workshops, speurtochten en „duizenden gesprekken over duurzame teelt”. Tijdens het evenement was er tevens aandacht voor de toekomst van voedsel- en sierteelt.