FASTNL is ingeschakeld om de vermiste man terug te vinden. Dat is een politieteam dat zich richt op het opsporen en aanhouden van voortvluchtigen. DvhN schrijft dat de man zou zijn veroordeeld voor een zedendelict, maar de woordvoerder meldt dat dat niet het geval is. Waarvoor de man dan wel is veroordeeld kan hij niet zeggen.