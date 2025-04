Timmermans vindt nieuwe partij noodzakelijk in veranderde tijden

Timmermans is niet bang voor meningsverschillen als de twee partijen opgaan in een nieuwe partij. Het is juist „heel goed’ dat er discussies zijn en dat er dan een gemeenschappelijk standpunt komt. Binnen de al samenwerkende partijen klinkt wat gemor over de verschillen in cultuur en visie, maar dat is volgens Timmermans een kleine minderheid.

De kern van het visiestuk is dat de nieuwe partij een brede linkse volkspartij wordt, die „de hand reikt” naar het politieke midden. „Maar dan moet daar wel iemand zijn”, zei Timmermans tegen een enthousiast publiek. De visie moet niet worden gezien als een verkiezingsprogramma, benadrukte de fractieleider van de grootste oppositiepartij. Het is bedoeld om een discussie uit te lokken.

Timmermans wil de nieuwe partij graag zelf aanvoeren, maar staat „met plezier” open voor een discussie daarover. „De leden beslissen”, zei hij. Op 21 juni is een partijcongres, maar het is niet duidelijk of daar dan duidelijkheid over komt. Dat hij de juiste man is om de nieuwe club aan te voeren, komt vooral door zijn internationale ervaring, zegt Timmermans desgevraagd. Daarbij wijst hij op de veiligheid die wereldwijd onder druk staat.