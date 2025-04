Werkgevers en vakbonden in Duitsland hebben overeenstemming bereikt over de cao voor medewerkers van publieke diensten, zoals kinderdagverblijven, vuilnisophalers en openbaar vervoer. Dat hebben de betrokken partijen bekendgemaakt in de Duitse stad Potsdam. Daarmee komt een einde aan een reeks stakingen, waaronder op luchthavens.