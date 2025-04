Topman Shell Nederland: chemische industrie staat op achterstand

De Shell-topman merkt dat er in de Tweede Kamer brede steun is om dit te bereiken. „We vragen eigenlijk niet iets bijzonders. We zeggen, laat ons nou gewoon concurreren zoals Duitsland, Frankrijk, België; de landen om ons heen. Dan heeft Nederland een hele goede uitgangspositie”, aldus Everts. Dat komt onder meer door de goede infrastructuur en goed personeel, legt hij uit.

Als verbetering uitblijft, verwacht Everts dat de chemische industrie minder aan onderhoud zal doen, met mogelijk sluiting van installaties tot gevolg. Ook Shell onderzoekt volgens de topman continu in hoeverre installaties nog in bedrijf moeten blijven. In het kader daarvan worden ook gesprekken gevoerd met het personeel.

Voor dit jaar heeft Shell al beslissingen voor het onderhoud genomen en gaat het concern daarmee door. „Maar we hebben wel gezegd dat we al onze Europese chemische activiteiten nog een keer tegen het licht moeten gaan houden”, zegt Everts. Hij geeft daarbij aan dat alleen Shell Nederland de afgelopen jaren al honderden miljoenen verliezen heeft gedraaid.