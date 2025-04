Timmermans: nieuwe partij moet politieke midden naar links halen

Fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA Frans Timmermans wil met een nieuwe brede volkspartij de partijen in het politieke midden naar links trekken. Timmermans zei in een toespraak in Utrecht dat de toenadering tot middenpartijen gezocht moet worden. Hij denkt dat een samenwerking met progressieve en sociale partijen het antwoord is op wat hij „schadelijke bezuinigingspolitiek” noemt.