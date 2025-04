„We blijven ons inzetten voor diplomatie en staan open voor indirecte onderhandelingen”, aldus Araghchi na uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Die wil een nieuwe deal sluiten over het Iraanse nucleaire programma en zei afgelopen week dat Iran inmiddels bereid lijkt te zijn daar rechtstreeks met de VS over te praten. „Ik denk dat het sneller gaat en je de andere partij veel beter kunt begrijpen dan wanneer je via tussenpersonen werkt.”

Trump zegt dat hij wil voorkomen dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen en dreigt met bombardementen als er geen deal komt. Iran sloot in 2015 al een internationale overeenkomst over het eigen nucleaire programma, maar Trump trok zijn land tijdens zijn eerste ambtsperiode terug uit dat atoomakkoord. Hij vond het een slechte deal waar vooral Iran van profiteerde.

De islamitische republiek lijkt de dreigementen van Trump serieus te nemen. Een Iraanse bron zegt tegen persbureau Reuters dat landen in de regio te horen hebben gekregen dat Iran het als een vijandige daad zal beschouwen als ze meewerken aan een Amerikaanse aanval, bijvoorbeeld door hun luchtruim open te stellen. Irak, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Turkije en Bahrein hebben naar verluidt zo’n waarschuwing ontvangen.