In de VS zijn nu 642 mensen besmet met de zeer besmettelijke ziekte, aldus gezondheidsdienst CDC. 97 procent van de mazelengevallen zijn patiënten die niet waren gevaccineerd. De CDC heeft gevallen geregistreerd van Alaska tot Florida, evenals in New York City. 499 van de 642 bekende gevallen zijn in Texas. De vorige uitbraak was in 2019.

Minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy Jr. schreef zondag op X dat „het BMR-vaccin de effectiefste manier is om de verspreiding van mazelen te voorkomen”. Gezondheidsexperts hadden eerder hun zorgen geuit over eerdere opmerkingen van Kennedy, waarin hij het belang van vaccins bagatelliseerde.