Nederlander ’t Hooft wint prijs voor wetenschappelijke doorbraak

De Nederlandse natuurkundige Gerard ’t Hooft (78) heeft opnieuw een belangrijke wetenschappelijke prijs gekregen. Hij won een speciale Breakthrough Prize in fundamentele natuurkunde, als eerbetoon aan zijn loopbaan. De uitreiking was in de nacht van zaterdag op zondag in Los Angeles. ’t Hooft kreeg in 1999 de Nobelprijs voor de Natuurkunde en in 1995 een Spinozapremie, de ‘Nederlandse Nobelprijs’.