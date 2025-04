Rookoverlast door branden in Doorwerth en Heeze

Door branden in het Gelderse Doorwerth en in het Noord-Brabantse Heeze is rookoverlast ontstaan. Bij een bedrijf in het Gelderse dorp bij Arnhem staat houtafval in brand en de rook trekt over de A50 waardoor het verkeer er last van kan hebben. De rook is te zien in Wageningen. In Heeze is brand bij een woning met een rieten kap en de ontstane rook trekt over het spoor.